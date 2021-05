Segunda maior cidade australiana entra em confinamento para combater surto de Covid-19

Melbourne, a segunda maior cidade australiana, capital do estado de Vitória, vai entrar em confinamento a partir da meia-noite de hoje, para combater um surto de covid-19 associado à variante detetada na Índia, anunciaram as autoridades.

"Estamos em presença de uma estirpe altamente infecciosa do vírus, uma variante preocupante, que se propaga mais rapidamente do que alguma vez vimos", disse o primeiro-ministro em exercício do estado de Vitória, James Merlino, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Durante sete dias, os cinco milhões de habitantes de Melbourne só poderão sair de casa para comprar produtos essenciais, prestar e receber cuidados de saúde ou para se vacinarem contra a doença.