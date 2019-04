Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segunda maior colónia de pinguins do mundo em risco de desaparecer

Milhares de pinguins afogaram-se na sequência da destruição do gelo onde estavam a ser criados devido ao mau tempo.

Segundo avança a BBC, os especialistas estão preocupados devido ao facto da segunda maior colónia de pinguins imperador do mundo estar em risco de desaparecer.



A catástrofe ocorreu, de acordo com a mesma fonte, em 2016, no Mar de Weddell, na Antártida.



De acordo com os cientistas, a colónia de crias desabou e as aves adultas não mostram sinais de tentar restabelecer a população.



Para efetuarem a reprodução, os pinguins necessitam de plataformas de gelo estáveis, entre abril de dezembro.