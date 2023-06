Segunda noite de confrontos em França após polícia ter morto a tiro adolescente que não parou em operação STOP

Manifestantes dispararam fogo de artifício contra a polícia e incendiaram carros em Nanterre, em Paris, França, horas depois de o presidente Emmanuel Macron ter lamentado, esta quarta-feira, a "indesculpável" morte a tiro de um jovem de 17 anos durante uma operação STOP.A morte do adolescente de origem africana alimentou as queixas sobre a brutalidade policial nos subúrbios etnicamente diversos das maiores cidades francesas.Segundo a Reuters, na avenida Pablo Picasso, em Nanterre, vários veículos capotados arderam. A polícia entrou em confronto com manifestantes na cidade de Lille, no norte da França, e em Toulouse. Também se registaram distúrbios em Amiens, Dijon e no departamento administrativo de Essone, a sul da capital francesa.