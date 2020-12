Segunda vaga da Covid-19 mais mortífera na Europa

Os cientistas já tinham avisado e o exemplo da epidemia de febre espanhola de 1918 também fazia prever o pior. E confirmou-se. A segunda vaga da pandemia na Europa, ainda em curso, está a ser muito mais mortífera do que a primeira vaga, entre março e julho.De acordo com números compilados pelo jornal ‘El País’ a partir dos dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), a primeira vaga fez 136 176 vítimas mortais nos 27 países da UE até 31 de julho. Já a segunda vaga, que em termos estatísticos começou a ser contabilizada a partir de 1 de agosto, já vai com 152 216 mortes (dados até ao passado dia 6). O ECDC nota ainda que existem "diferenças substanciais de uns países para outros", com alguns países, como Espanha, a registarem menos mortes na segunda vaga, e outros onde o número de vítimas aumentou "10 ou 20 vezes", casos da Polónia e República Checa.Cientistas holandeses vão usar a Arena Johan Cruyff de Amesterdão, o estádio do Ajax, para simular a propagação de gotículas de saliva entre a multidão num recinto desportivo.A empresa de biotecnologia japonesa AnGes iniciou esta semana a segunda fase de testes clínicos da sua vacina experimental contra o novo coronavírus. O estudo envolve cerca de 500 voluntários.As primeiras doses da vacina chinesa CoronaVac chegam esta semana à Turquia e podem começar a ser administradas antes do final do mês, assim que estiver terminado o processo de aprovação.Os EUA vão atingir a imunidade de grupo no segundo trimestre de 2021, vários meses antes da Europa, preveem peritos da indústria farmacêutica.A Europa já registou mais de 20 milhões de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, revela uma contagem feita pela AFP. Trata-se da região mais afetada do mundo em número de casos, à frente dos Estados Unidos e Canadá (15,4 milhões de casos) e da América Latina (13,6 milhões).O governo brasileiro está em "conversações avançadas" para comprar 70 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech e um memorando de entendimento deve ser assinado nos próximos dias. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou que a vacina será gratuita e voluntária.Um estudo publicado na revista científica Lancet diz que são precisos mais dados para perceber porque é que a vacina da AstraZeneca/Universidade de Oxford teve uma taxa de eficácia de 62% nos voluntários que receberam duas doses completas e 90% nos que receberam apenas meia dose na segunda vacinação.