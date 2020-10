Segundo o estudo, não houve um ‘paciente zero’, como em Wuhan, na China, mas um conjunto de fatores que potenciaram a disseminação de uma nova variante do vírus, designada de 20A.EU1. O comportamento de risco de muitos turistas que visitaram Espanha, não respeitando o distanciamento, foi decisivo para o avanço da pandemia no espaço europeu, conclui o estudo.





A segunda vaga de Covid, que alastra imparável pela Europa, terá tido origem em Espanha, mais concretamente num surto associado a trabalhadores sazonais de Huesca e Lleida. Esta é a principal conclusão de um estudo realizado por uma equipa internacional de investigadores, liderada por Emma Hodcroft, bióloga da Universidade de Basileia, Suíça.Segundo o estudo, não houve um ‘paciente zero’, como em Wuhan, na China, mas um conjunto de fatores que potenciaram a disseminação de uma nova variante do vírus, designada de 20A.EU1. O comportamento de risco de muitos turistas que visitaram Espanha, não respeitando o distanciamento, foi decisivo para o avanço da pandemia no espaço europeu, conclui o estudo.

pormenores



Máscara em Cabo Verde



O uso de máscaras passa a ser obrigatório em todos os espaços públicos de Cabo Verde, incluindo a via pública, a partir de 5 de novembro.





Reino Unido resiste



O governo britânico diz que um novo confinamento não é a abordagem certa para lidar com a segunda vaga na pandemia no Reino Unido, ao contrário do que estão a fazer outros países.





Bebé com anticorpos



Foi detetada a presença de anticorpos contra a Covid-19 num recém-nascido no Hospital Universitário San Jorge de Huesca, em Espanha, após a realização de um teste serológico.





‘Teste-balão’ à Covid-19

Uma empresa de Singapura criou um ‘teste do balão’ para o novo coronavírus em que os pacientes apenas têm de soprar para o dispositivo. Os ensaios clínicos feitos a 180 pessoas revelaram uma precisão superior a 90%, com resultados obtidos em menos de um minuto.





Madrid confina e Catalunha encerra



O governo regional de Madrid decidiu confinar região nos próximos dois fins de semana, que são prolongados devidos aos feriados. Já a Catalunha vai encerrar as suas fronteiras durante duas semanas e os municípios aos fins de semana. Bares e restaurantes também fecham portas por 15 dias. Entretanto, o Parlamento espanhol aprovou a extensão do estado de emergência até 9 de maio.