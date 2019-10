Segundo denunciante acusa Donald Trump

Um segundo denunciante vai apresentar testemunho formal sobre as pressões do presidente Donald Tump ao homólogo ucraniano para investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e rival democrata na corrida às presidenciais de 2020.O novo denunciante pertence aos serviços secretos, tal como o primeiro, que desencadeou o processo de destituição iniciado formalmente a 24 de setembro.O advogado Mark Zaid afirmou representar uma pessoa com conhecimento direto de algumas das questões de que é acusado Trump desde o testemunho do primeiro denunciante, a 12 de agosto. Disse ainda que já fez um depoimento inicial ante o procurador-geral.Caso o testemunho se revele sólido, o processo de destituição, considerado pelo presidente como uma caça às bruxas com motivação política, será reforçado. O comité democrata que investiga as denúncias procura alguém que tenha ouvido o polémico telefonema de 25 de julho, no qual Trump pediu que os negócios dos Biden na Ucrânia fossem investigados. O novo denunciante poderá ser essa pessoa.A insistência de Trump na investigação a Biden está a dividir o Partido Republicano, com figuras como o ex-candidato presidencial Mitt Romney, a considerarem que o presidente está a ir demasiado longe para garantir a reeleição. Trump diz que nada fez de ilegal e multiplica insultos aos "democratas inúteis".