Segundo surto de coronavírus nos EUA pode ser pior que o primeiro

Robert Redfield, diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, alertou que um segundo surto do novo coronavírus pode ser pior e mais perigoso que o primeiro.

Em entrevista ao jornal Washington Post, Redfield explicou que tal pode acontecer porque a segunda vaga de contágios pode acontecer ao mesmo tempo em que surge a gripe sazonal.

Se tal acontecer, o sistema de saúde do país ficará sob uma "pressão inimaginável".

Por causa disso, o diretor do centro já alertou as autoridades de saúde americana para se prepararem para esta possibilidade em que poderão ter de enfrentar uma pandemia de coronavírus e outra de gripe no mesmo período de tempo. Um alerta que surge na altura em que vários estados do país começam a aliviar as medidas e as restrições impostas devido à Covid-19.

Redfield recorda, por isso, a importância da vacinação contra a gripe. Essa vacinação "pode permitir que haja uma cama disponível" para doentes infetados com coronvírus nos hospitais.

De acordo com as declarações do especialista, o surto do novo coranavírus, que já matou milhares de pessoas em todo o Mundo, atingiu os EUA numa altura em que o período da gripe já se encontrava a enfraquecer.

Caso tivesse surgido ao mesmo tempo que ocorria o pico da gripe sazonal, o panorama podia ter sido pior, "muito difícil", disse Redfield.

Para o diretor do centro é importante que se continuem a respeitar as medidas adotadas para combater o coronavírus, como o distanciamento social e os isolamentos.