Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança morre após ser baleado na cara em tiroteio à porta de discoteca

Autoridades desconhecem, até ao momento, as motivações para o ataque. Caso aconteceu em Melbourne, na Austrália.

15:08

Um segurança foi morto e três pessoas ficaram feridas depois de um homem ter disparado indiscriminadamente contra um grupo de pessoas à porta de uma discoteca em Melbourne, na Austrália.



Aaron Osmani, de 37 anos, foi levado para o hospital em estado crítico depois de ter sido baleado na cabeça, mas acabou por não resistir aos ferimentos.



Um outro homem de 28 anos continua a lutar pela vida no hospital e dois outros sofreram ferimentos menos graves.



O atirador utilizou um Porsche Cayenne durante o tiroteio, o veículo foi posteriormente encontrado queimado.



O som dentro da discoteca estava tão alto que apenas as pessoas que se encontravam à porta, e fora da discoteca, é que se aperceberam do tiroteio.



As autoridades desconhecem, até ao momento, as motivações para o ataque. Nos passeios perto da discoteca podem ainda ver-se marcas de sangue, durante vários metros, roupas e invólucros de bala.