Seguranças de Putin guardam os excrementos do presidente russo em viagens e levam-nos de volta para a Rússia

Os seguranças de Vladimir Putin são responsáveis por coletar, secretamente, os excrementos do presidente russo durante as viagens para fora da Rússia, para que possam ser trazidos de volta ao país. A prática realizada é uma tentativa de impedir que sejam reveladas informações acerca do estado de saúde de Putin.

Segundo o jornal Independent, os membros do Serviço de Proteção Federal (FPS) do presidente são responsáveis por recolher e guardar os resíduos corporais.

Evidências desta prática foram recolhidas numa viagem que o presidente russo fez a França, em 2017. De acordo com o jornal britânico, uma ex-repórter da BBC revelou que Putin leva consigo uma casa de banho portátil quando viaja para fora do país.

A saúde de Putin tem sido alvo de especulação e discussão nos últimos meses desde o início das invasões à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. Um número crescente de relatórios tem vindo a revelar que o presidente, de 69 anos, se encontra debilitado devido a um cancro. Um dos membros do FSB afirmou que Putin não tem "mais do que dois ou três anos vivo".