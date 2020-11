Seguranças matam cliente em supermercado no Brasil

Um cliente negro, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi morto por asfixia e espancamento por seguranças brancos de uma unidade da rede de supermercados Carrefour em Porto Alegre, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, num crime que chocou o país. Protestos explodiram pelo Brasil, e lojas do Carrefour foram depredadas e incendiadas.









O crime teve uma repercussão gigantesca não só pela brutalidade dos seguranças mas também por ter ocorrido na véspera do Dia da Consciência Negra, que se comemorou sexta-feira no Brasil homenageando a luta e a contribuição dos negros ao país. Os dois seguranças, um deles um polícia que trabalhava ali no dia da folga, foram presos e foi-lhes decretada prisão preventiva.

Na noite de quinta-feira, Beto, como João Alberto era chamado, foi mais uma vez com a mulher, Milena, fazer compras. Sem que se saiba ainda o motivo, começaram a ser seguidos por funcionários dentro da loja, mas a confusão só começou junto à caixa, quando uma funcionária, que não gostou de alguma coisa que João Alberto disse, chamou os seguranças. Já no estacionamento, foi atirado ao chão e brutalmente espancado. A causa oficial da morte foi asfixia, com um dos agressores a pressionar-lhe o pescoço de forma semelhante ao método usado na morte de George Floyd, nos EUA. A mulher assistiu a tudo, horrorizada.