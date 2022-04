Seis cadáveres encontrados numa estrada no México

Os corpos de cinco homens e uma mulher foram encontrados na terça-feira numa estrada do município de Pinos, no estado mexicano de Zacatecas, disseram as autoridades estatais.

A Procuradoria-Geral da Justiça do estado de Zacatecas confirmou a descoberta, adiantando que os especialistas forenses são os responsáveis pela remoção e transferência dos cadáveres para o Serviço Médico Forense, de acordo com um comunicado.

As autoridades indicaram ainda que estão a trabalhar em coordenação com os responsáveis do estado de San Luis Potosí, para o intercâmbio de informações com vista à rápida identificação dos corpos.