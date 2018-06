Polícia abriu uma investigação mas ainda não revelou as causas das mortes.

Por Lusa | 21:41

Seis corpos foram encontrados este domingo numa praia perto do teleférico do Pão de Açúcar, uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, no Brasil, segundo os bombeiros.

"Eles [os cadáveres] estavam presos nas rochas, na costa", disse um porta-voz citado pela agência France Presse.

A polícia abriu uma investigação mas ainda não revelou as causas das mortes.