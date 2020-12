Seis crianças e um adulto morrem em queda de carro a rio no Brasil

Seis crianças da mesma família e um adulto que as tinha levado para um passeio morreram na noite desta segunda-feira quando o automóvel em que seguiam se despistou e caiu a um rio na área rural da cidade de Campos, no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Outras duas pessoas que estavam no veículo, uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 13 conseguiram sobreviver.



A trágica queda aconteceu perto das 19h40 locais quando o veículo cruzava uma ponte sobre um rio da região do bairro Tapera. Testemunhas dizem que o condutor tentou desviar-se de um ciclista que lhe apareceu à frente, perdeu o controlo do veículo e este caiu na água.





Das seis crianças, quatro eram irmãs e duas eram primas das outras. Todos tinham ido fazer um passeio à Lagoa de Cima, um local de lazer famoso na região e voltavam para suas casas.Cinco crianças e o adulto foram resgatados do rio ainda na noite de segunda-feira, e a outra criança, uma menina, na manhã desta terça. Em outubro passado, um outro adolescente da mesma família morreu afogado juntamente com um amigo com quem tinha ido nadar numa lagoa da região.