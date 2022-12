Seis crianças morrem devido a infeção bacteriana no Reino Unido

que causa sintomas como dor de garganta, febre alta, vermelhidão intensa da língua e pele com aspecto mais rosado ou, até mesmo, vermelho -

Seis crianças, cinco delas com idade inferiores aos 10 anos, morreram em Inglaterra desde setembro, devido a uma condição invasiva provocada pela Strep A. A informação foi divulgada pelas autoridades de saúde britânicas.Uma rapariga do País de Gales também morreu. Não existem ainda confirmações de mortes na Escócia e no norte da Irlanda. Apesar de ainda ser invulgar, este ano tem existido um aumento dos casos provocados pelo Strep A sobretudo em crianças com menos de 10 anos, de acordo com a BBC News.As infeções provocadas pelas bactérias Strep A tendem a ser leves, sendo os principais sintomas dor de garganta e infeções cutâneas. A bactéria também pode provocar escarlatina - doença contagiosaque, em grande parte dos casos, pode ser tratada através de antibiótico, permitindo a recuperação completa dos doentes.Contudo, num grupo mais limitado de doentes, a infeção bacteriana pode-se aprofundar no organismo, afetando os pulmões e a corrente sanguínea. Pode ainda causar uma doença designada por iGAS, que é muito mais complexa e difícil de tratar.Alguns sintomas que indicam que a infeção é mais invasiva são: febre alta, falta de apetite, comportamento alterado, desidratação e sonolência, de acordo com informação avançada pela BBC News.A época em que se registou um aumento das infeções por Strep A foi entre 2017 e 2018, em que quatro crianças com menos de 10 anos morreram. O aumento deste ano pode estar relacionado com o aumento da circulação da infeção devido ao aumento dos contactos sociais.