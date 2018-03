Seis crianças morrem em queda de SUV numa falésia

Segundo avança a Fox , o veículo caiu de uma altura de cerca de 30 metros numa ravina naquele estado norte-americano, numa zona de estrada onde muitos param para ver o oceano.Desconhece-se, para já, o que terá causado a queda do SUV.As autoridades norte-americanas confirmaram esta quarta-feira a morte de Jennifer e Sarah Hart, ambas com 39 anos, bem como de Markis Hart, de 19 anos, Jeremiah e Abigail Hart, com 14 anos.Mais tarde, o xerife daquele estado confirmou que os corpos de Hannah Hart, de 16, Devonte Hart, de 15, e Sierra Hart, de 12 anos, ainda não foram encontrados.