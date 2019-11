Seis crianças mortas por cartel de droga em emboscada no México

Três mães e seis crianças de dupla nacionalidade mexicana e norte-americana foram mortas a tiro na segunda-feira numa emboscada por parte de um cartel de droga no norte do México. Segundo as autoridades do país, há ainda sete crianças feridas e uma desaparecida.As três mulheres e 14 crianças pertenciam à comunidade mórmon de La Mora, construída há décadas como uma ramificação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.Viajavam numa caravana de três veículos SUV, no estado de Sonora, junto à fronteira com os EUA, quando foram atacadas por um grupo armado suspeito de ligações a um cartel de droga.Rhonita Maria LeBaron morreu com os seus quatro filhos, dois gémeos com seis meses de idade, uma menina de 10 e um rapaz de 12.Christina Langford Johnson, Dawna Langford e os seus dois filhos, de 11 e três anos de idade, também perderam a vida. Vários membros da família descreveram nas redes sociais como um dos atiradores abriu fogo contra uma criança que tentava fugir e como o grupo incendiou um carro que tinha pessoas no interior.O ministro da Segurança mexicano admitiu que o cartel pode ter confundido as viaturas com as de um cartel rival.O presidente norte-americano, Donald Trump, exortou o homólogo mexicano Manuel López Obrador a "declarar guerra" aos cartéis de droga mexicanos e ofereceu a ajuda dos EUA.