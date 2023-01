Seis educadoras de infância detidas pelo homicídio de bebé de um ano numa creche em Inglaterra

Seis educadoras de infância foram detidas sob suspeita no envolvimento na morte de um bebé de um ano numa creche em Dudley, Inglaterra, a 9 de dezembro do ano passado.A polícia considerou que as circunstâncias da morte eram suspeitas e, por isso, desde o óbito da criança prosseguem as investigações. Ao que a Sky News pôde apurar, alguns dos requisitos de salva-guarda e bem-estar das crianças não estavam a ser cumpridos.A 16 de dezembro foram detidas na creche três mulheres, com 20, 23 e 50 anos, por homicídio culposo por negligência, mas entretanto foram libertadas.Esta quarta-feira mais três mulheres foram detidas, com 37, 51 e 53 anos. Duas por suspeita de homicídio involuntário e uma por suspeita de negligência.Devido ao choque, os familiares do bebé estão a receber acompanhamento psicológico.A autopsia foi realizada, mas vão ser feitos mais exames para estabelecer a causa exata da morte.Depois da morte do bebé, a polícia percebeu que as restantes crianças da creche poderiam estar em perigo. O infantário foi encerrado para ser investigado.