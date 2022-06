Seis feridos, entre eles uma criança, em dois ataques com faca na Alemanha

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas na sequência de dois ataques com faca ocorridos numa escola primária e numa universidade em diferentes cidades da Alemanha, adiantaram na passada sexta-feira as autoridades do país, que detiveram dois suspeitos.

Um dos ataques ocorreu numa escola primária na cidade de Esslingen, perto de Estugarda, no sul alemão, e fez dois feridos graves, uma criança de sete anos e uma mulher de 61 anos.

O suspeito, um holandês de 24 anos, fugiu do local, embora mais tarde tenha sido capturado em Estugarda, a 15 quilómetros de Esslingen, anunciaram na noite de sexta-feira as autoridades alemãs, citadas pelas agência de notícias Europa Press.