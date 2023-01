Seis jornalistas detidos por gravar presidente do Sudão do Sul a urinar pelas pernas abaixo durante cerimónia

Seis jornalistas do Sudão do Sul foram detidos por terem gravado e divulgado imagens do presidente Salva Kiir a urinar pelas pernas abaixo durante um evento oficial, disse o sindicato nacional de jornalistas este sábado.O vídeo, que mostra o presidente de 71 anos a urinar durante o hino nacional, nunca foi transmitido na televisão, mas posteriormente circulou nos meios de comunicação social.Os jornalistas, que trabalham com a empresa estatal South Sudan Broadcasting Corporation, foram detidos esta terça e quarta-feira, disse Patrick Oyet, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Sul do Sudão, que "são suspeitos de terem conhecimento de como foi divulgado o vídeo do presidente a urinar", disse à Reuters o ministro da Informação Michael Makuei.Kiir é o presidente do Sudão do Sul desde que o país ganhou a independência em 2011.Os jornalistas detidos são os operadores de câmara Joseph Oliver e Mustafa Osman, o editor de vídeo Victor Lado, o colaborador Jacob Benjamin e Cherbek Ruben e Joval Toombe da sala de controlo.