O solstício de verão voltou a ser celebrado nas ruínas de Stonehenge, em Wiltshire, Inglaterra, com o nascer do sol, às 4h52, a ser presenciado por milhares de pessoas. Após a interrupção nos últimos dois anos devido à pandemia, a polícia aponta que cerca de seis mil pessoas estiveram no enigmático monumento para assistirem ao amanhecer de uma manhã fresca e clara.









As autoridades descreveram o ambiente como “alegre” e informaram que procederam a duas detenções, uma por agressão e outra por posse de droga. Esta foi a primeira vez que foi permitida a entrada de público para o solstício desde 2019. Em 2020 e 2021, o momento foi transmitido pela internet.

Uma cultura neolítica que venerava o Sol ergueu Stonehenge, uma construção datada entre 3100 anos a.C. e 2075 anos a.C., numa terra ventosa no Sudoeste de Inglaterra. O local apresenta as condições ideais para presenciar o fenómeno.