Um helicóptero militar paquistanês despenhou-se na zona sudoeste do país no passado domingo, matando todos os seis soldados a bordo, incluindo dois oficiais.De acordo com os militares, citados pela Reuters esta segunda-feira, o helicóptero despenhou-se durante uma "missão de voo" perto de Harnai, na província do Baluchistão.Ainda não foram apuradas as causas do acidente.