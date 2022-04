Seis pessoas foram mortas e pelo menos outras nove ficaram feridas após um tiroteio no centro da cidade de Sacramento, nos Estados Unidos (EUA), este domingo.De acordo com a agência Reuters, o tiroteio aconteceu às 2h deste domingo, hora local, perto do estádio onde joga a equipa de basquetebol Sacramento Kings.As estradas circundantes estão cortadas e as autoridades estão a investigar.