Um choque em cadeia, que envolveu 21 carros, provocou seis mortos no estado de Montana, nos EUA. Entre as vítimas mortais estão duas crianças.Vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram o local do acidente após o embate. O número de feridos é ainda desconhecido.As autoridades avançam que o acidente poderá estar relacionado com uma tempestade de poeira.