Seis mortos em incêndio em mina de ouro no leste da China

De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Minas, a China registou 573 mortes ligadas a minas em 2020.

Seis pessoas morreram num incêndio numa mina de ouro na província chinesa de Shandong, no leste do país.De acordo com as autoridades locais, citadas pela agência de notícias Xinhua, o fogo deflagrou pelas 06h00 locais (20h00 de terça-feira em Portugal), durante trabalhos de manutenção da mina de ouro Caojiawa, na cidade de Zhaoyuan.Dez trabalhadores ficaram presos no local. Foram resgatados quatro mineiros, transportados entretanto ao hospital para receberem tratamento.Este não é caso único. Em janeiro, 11 trabalhadores ficaram presos durante duas semanas após uma explosão na mina de Hushan.