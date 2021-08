Seis pessoas morreram quinta-feira no Alasca, Estados Unidos, quando o hidroavião turístico em que voavam se despenhou por razões ainda desconhecidas, disse a Guarda Costeira.

As autoridades localizaram os destroços do avião nas falésias da área de Ketchikan, na costa do Alasca.

A bordo do hidroavião encontravam-se o piloto e cinco turistas.