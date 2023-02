Seis mortos em tiroteio no estado norte-americano do Mississippi

Seis pessoas foram esta sexta-feira mortas a tiro numa pequena cidade na zona rural do estado norte-americano do Mississippi, perto do Tennessee, adiantaram as autoridades locais, acrescentando que o suspeito foi detido.

O porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Mississippi, Bailey Martin, confirmou as mortes em Arkabutla, no condado de Tate, em declarações à agência Associated Press (AP).

O gabinete do governador Tate Reeves adiantou que o responsável foi informado sobre o tiroteio e que um suspeito estava detido.