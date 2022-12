Seis ONG levam TotalEnergies a tribunal por falha no cuidado ambiental e humano

A petrolífera francesa TotalEnergies compareceu esta quarta-feira num tribunal de Paris no âmbito de um processo movido por seis Organizações Não Governamentais (ONG), que a acusam de não ter tomado precauções ambientais num megaprojeto no Uganda e na Tanzânia.

As ONG acusam a TotalEnergies de levar a cabo este projeto sem cuidar nem dos direitos humanos das populações nem do ambiente, e instam o grupo a cumprir uma lei de 2017 que impõe às multinacionais um "dever de cuidado" nas suas atividades a nível mundial.

A nova legislação obriga as petrolíferas a "prevenir violações graves dos direitos humanos, da saúde e cuidar da segurança humanas e do ambiente" nos contratos que assinam com subempreiteiros e fornecedores estrangeiros, através de um "plano de vigilância" que deve mapear os riscos e estabelecer medidas para os prevenir.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), esta é a primeira audiência nos tribunais desde que a legislação foi aprovada, em 2017, e no caso da TotalEnergies, as seis ONG estão a visar dois megaprojetos: 'Tilenga',um projeto de perfuração de 419 poços no Uganda, parcialmente localizado num parque natural, e o projeto EACOP (East African Crude Oil Pipeline), o oleoduto mais longo do mundo, destinado a transportar hidrocarbonetos para o Oceano Índico, atravessando a Tanzânia ao longo de 1.445 quilómetros.

A fase ativa dos trabalhos começou em fevereiro e a produção de petróleo no Uganda deverá começar em 2025, apesar da condenação do projeto pelo Parlamento Europeu, quatro relatores especiais da ONU e muitos líderes políticos e associações ambientais locais.

O advogado da associação, Louis Cofflard, lamentou que a TotalEnergies não tenha aproveitado os três anos de processo para "se envolver e cumprir as suas obrigações", considerando que a inação é uma "forma de cinismo" por parte do grupo francês.

Pelo lado da TotalEnergies, o seu advogado, Antonin Lévy, disse que ia concentrar-se na "inadmissibilidade" das alegações e criticou que as ONG queiram pôr em julgamento "a TotalEnergies, os projetos Tilenga e EACOP, a Tanzânia, o Uganda e os seus líderes".

A decisão sobre este processo deverá ser anunciada em 28 de fevereiro.

A TotalEnergies é a líder do consórcio de exploração de gás no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, que promete angariar milhões em receitas para o Estado moçambicano e potenciar o desenvolvimento económico do país, mas tem os trabalhos suspensos devido à violência que ainda existe na região.