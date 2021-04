Seis pessoas com doenças autoimunes em Israel desenvolveram zona após vacina da Pfizer

a desenvolver este tipo erupções cutâneas. A

infeção vírica que surge na pele com erupções cutâneas.



Cinco desenvolveram a zona após a primeira dose da vacina e a sexta pessoa após a segunda dose.



A investigadora principal do estudo adverte, no entanto, que não se pode ainda afirmar com certeza que a a vacina é a causa, mas sim que pode ser o gatilho em alguns doentes. A investigadora afirma ainda que os casos reportados apresentaram sintomas leves da doença e defende a ideia que é preciso não assustar as pessoas e que se deve continuar a vacinar a população.

