Seis pessoas detidas no Vietname pela morte de 39 migrantes em camião no Reino Unido

As autoridades do Vietname acusaram sete pessoas de envolvimento na morte de 39 emigrantes cujos corpos foram encontrados no interior de um contentor transportado por um camião no Reino Unido em 2019.

Os indivíduos são acusados de terem organizado uma lista de 67 pessoas de três províncias do norte do país para trabalharem de forma ilegal no continente Europeu, nomeadamente no Reino Unido, indicou hoje um comunicado da polícia da província de Ha Tinh.

Na lista encontrava-se Pham Thi Tra My, 26 anos, uma das vítimas encontradas no camião, e que pagou a três dos acusados 20.384 euros para viajar para França através da República Popular da China.