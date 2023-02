Law enforcement and rescuers are responding to a military helicopter crash off Highway 53 in Madison County, Alabama. Preliminary reports suggest it was completely fatal.

Um helicóptero militar despenhou-se esta quarta-feira em Madison, no estado norte-americano do Alabama, nos EUA, e provocou a morte a seis pessoas.De acordo com o site Alabama News, o acidente aconteceu perto da Autoestrada 53 e da estrada Burwell, que se situa nos arredores de Huntsville.As autoridades e equipas médicas de emergência já se encontram no local.Não se sabem para já mais pormenores sobre o acidente.