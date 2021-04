Seis pessoas resgatadas e 13 desaparecidas em naufrágio de navio no Louisiana, EUA

Um navio comercial, com 19 pessoas a bordo, naufragou esta quarta-feira na costa do estado norte-americano do Louisiana.

Seis pessoas foram resgatadas e outras 13 estão a ser procuradas pelas autoridades marítimas na sequência do naufrágio, avança a NBCNews. O navio saiu esta terça-feira do sul de Luisiana, do Port Fourchon.

A guarda costeira recebeu uma chamada de emergência por volta das 16h00 (hora local) à qual respondeu imediatamente. relatos revelam que elementos de embarcações que se encontravam por perto ajudaram no resgate das vítimas.

Segundo a NBCNews, quatro pessoas foram resgatadas da água por navios particulares, disse a Guarda Costeira.