Seis portugueses que estão no Sudão, onde esta semana se registou um golpe militar, foram contactados pelas autoridades portuguesas e encontram-se "bem", segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Fonte deste organismo avançou à agência Lusa que está a acompanhar a situação no Sudão, "em particular no que diz respeito aos portugueses que se encontram no país".

O acompanhamento destes portugueses é feito através da Embaixada de Portugal no Cairo e em articulação com o Cônsul Honorário em Cartum.