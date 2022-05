Seis soldados irlandeses presos por crimes de droga e lavagem de dinheiro

Seis membros ao serviço da Guarda Irlandesa foram presos por suspeita de fornecimento de drogas, crimes relacionados com lavagem e empréstimo de dinheiro.

De acordo com o jornal Sky News, os militares iam liderar o Trooping of the Color na próxima quinta feira, 2 de junho, durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.

Para além dos seis soldados, também foi preso um veterano da Guarda Coldstream no decorrer de uma operação policial.

O Ministério da Defesa revelou que os soldados não vão participar na cerimónia, uma vez que "o exército não tolera nenhum tipo de comportamento ilegal ou fraudulento".