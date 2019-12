Anúncio de Natal com menino de dois anos a promover comércio local está a 'derreter' corações

Tom Jones, o proprietário da loja Hafod Hardware, em Powys, no País de Gales, fez um anúncio de Natal cujo protagonista é o seu filho de dois anos e com o objetivo de promover o comércio local.O vídeo, que já conta com mais de 50 mil visualizações no Youtube em apenas dois dias, mostra Arthur a acordar de manhã e a ir trabalhar na loja como se fosse um adulto durante a época natalícia."É uma loucura. Recebemos imensos e-mails e mensagens de todos os locais do mundo", disse Jones à imprensa britânica, acrescentando que a publicidade tem uma mensagem subliminar que espera que todos entendam."Sei que o Natal é uma altura de muitas despesas para toda a gente, mas se puder, tente fazer compras em pequenas lojas de comércio local e independente. O seu apoio pode fazer toda a diferença", acrescentou.O custo do anúncio foi de cerca de 100 euros, e praticamente se resumiu ao pagamento feito a um artista para regravar o famoso 'hit' dos anos 80, "Forever Young", do grupo Alphaville.