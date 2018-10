Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção de futebol italiana homenageia 43 vitimas da queda da ponte Morandi

Estrutura desabou no dia 14 de agosto, em Génova.

18:49

A seleção italiana de futebol homenageou esta terça-feira as 43 vítimas mortais do desastre da queda da ponte Morandi, a 14 de agosto, em Génova, cidade onde quarta-feira disputa um jogo particular com a Ucrânia.



O selecionador Roberto Mancini, que viveu 15 anos em Génova na sequência da sua larga carreira de futebolista ao serviço da Sampdoria, encabeçou a comitiva que cumpriu um minuto de silencio e deixou uma coroa de flores no local do desabamento.



A comoção marcou a visita, igualmente mais emotiva para Domenico Criscito, jogador do Génova, e Gianluca Caprari, da Sampdoria, que residem atualmente na capital da Ligúria.



Segundo informou a federação de futebol italiana (FICG), a seleção deslocou-se posteriormente ao estádio Marassi, local do encontro com a Ucrânia, encontrando-se com mais de 100 pessoas envolvidas na tragédia e que perderam as suas casas: entre elas, nove crianças que ficaram órfãs e a quem a FICG ofereceu bolsas de estudo para os próximos três anos.



Quarta-feira, os jogadores subirão ao relvado com uma t-shirt estampada com a frase "Génova no Coração", sendo que o encontro com os ucranianos será interrompido ao minuto 43 - o número de vítimas mortais - para que os futebolistas e os adeptos se unam num aplauso de homenagem.



Estas iniciativas juntam-se a uma série de outras da federação, como o facto de ter adiado os jogos das duas equipas genovesas face ao luto.



A Sampdoria também realizou em setembro um jogo amigável para angariar fundos para as famílias que sofreram com a catástrofe.



A escuderia Ferrari, da Fórmula 1, manifestou igualmente o seu pesar ao competir no Grande Prémio da Bélgica de 26 de agosto com uma imagem estilizada da ponte Morandi impressa nos monolugares.



A Itália é adversária de Portugal no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, tendo perdido por 1-0 na Luz, a 10 de setembro, por culpa de um golo de André Silva.