Seleção nacional em hotel de luxo na véspera de estreia no Mundial

Equipa das Quinas vai ter vista para o Estádio Fisht, em Sochi.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 10:15

Um hotel com máximo conforto, bem próximo ao Mar Negro e com vista para o Estádio Fisht. É este o cenário que espera a Seleção na véspera da estreia, em Sochi, frente à Espanha de Lopetegui.



Ao que o CM apurou, a equipa viaja no dia 14 e pernoita no Radisson Blu Hotel Resort e Spa cinco estrelas.



Quartos com todas as comodidades, a um preço mínimo a rondar, nesta altura, os 200 euros por noite. A unidade inclui um centro de bem-estar, num spa com 2500 m2, sauna, piscinas interiores e exteriores, bem como um banho de vapor.



O hotel tem vista privilegiada para o Mar Negro, mas também para o recinto que recebe o encontro de sexta-feira (19h00), localizado no milionário e luxuoso Complexo Olímpico de Sochi, a uma distância de pouco mais de dois quilómetros.