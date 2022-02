Seleção ucraniana de esgrima abandona Taça do Mundo para não enfrentar Rússia

A seleção ucraniana de esgrima retirou-se este domingo da prova da Taça do Mundo que decorre no Cairo, para não enfrentar atletas da Rússia, saindo do recinto com uma placa que dizia: "Parem a guerra, salvem a Ucrânia".

Os atletas ucranianos recusaram-se a competir com os russos nos oitavos de final de florete por equipas, tendo saído em grupo do Estádio Internacional do Cairo, quatro dias depois de a Rússia ter lançado uma ofensiva militar ao seu país.

Na sexta-feira, o Comité Olímpico Internacional (COI) pediu a todas as federações desportivas internacionais que cancelem ou mudem de local quaisquer competições planeadas para solo russo ou bielorrusso, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

A UEFA já retirou à Rússia a organização da final da Liga dos Campeões, inicialmente prevista para São Petersburgo e transferida para Paris, mantendo-se a data de 28 de maio, e os organizadores do Mundial de Fórmula 1, cancelaram o Grande Prémio da Rússia de 2022, que deveria decorrer em Sochi, em 25 de setembro.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram cerca de 200 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.