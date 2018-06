Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Selfie' de jovem junto a idosa colhida por comboio gera revolta

Turista de 83 anos foi atropelada na linha ferroviária e precisou de amputar uma das pernas.

12:18

A imagem de um homem a posar para uma 'selfie' junto a uma mulher deitada no chão, que tinha acabado de ser colhida por um comboio, em Piacenza, norte de Itália, está a gerar revolta na Internet.



Na fotografia é possível ver a turista de 83 anos a ser assistida por uma equipa de médicos na linha ferroviária enquanto que o homem - que se encontrava a uns metros de distância na plataforma da estação de comboios - a posar para uma 'selfie' no seu telemóvel enquanto fazia um "V" com os dedos.



O momento foi captado por um jornalista que estava a cobrir o acidente e que denunciou a situação através do Facebook. Quando a polícia se apercebeu do que o homem estava a fazer, obrigou-o a apagar a imagem onde surgia a mulher ferida, cuja perna teve de ser amputada no hospital.



Rapidamente a fotografia fez as manchetes de vários jornais italianos e está a chocar a opinião pública. A cena ocorreu na estação de Piacenza, que liga as cidades de Milão a Bolonha. Não se sabe ao certo quais as razões que levaram a mulher canadiana a ser atropelada pelo comboio.