Selfies com aviões em famosa praia da Tailândia dá pena de morte

Lei foi imposta pelo governo local por questões de segurança.

Os turistas que tirarem selfies com aviões na praia de Mai Khao, em Phuket, na Tailândia, podem ser condenados com pena de morte.



A lei tailandesa foi recentemente alterada de forma a evitar colocar em risco as pessoas e os aviões que aterram perto da famosa praia paradisíaca.



Devido a questões de segurança, o governo local delimitou uma área de segurança, onde exclui nove quilómetros de praia. Quem invadir a zona restrita, pode ser condenado a pena de morte.



Vijit Kaewsaiteam, vice-presidente do Aeroporto Internacional de Phuket, explicou à imprensa local que a proibição das fotografias naquela zona foi imposta de forma a evitar a distração dos pilotos no momento da aterragem e da descolagem.



O representante fez ainda referência ao uso de drones na região, que representam também um risco para a segurança.



Qualquer pessoa que coloque em risco a aterragem ou descolagem de uma avião nesta praia tailandesa, pode enfrentar uma pena que vai de cinco anos a prisão perpétua.



Para os comerciantes locais, esta medida não está a ser vista com bons olhos. Os investidores temem que a implementação das novas leis contribuam para a diminuição do número de turistas na Tailândia.