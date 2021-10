Sem-abrigo emociona-se com presente de mulher após episódio com funcionário do McDonald's

Les é descrito

como uma "pessoa atenciosa" pelos habitantes locais e fica muitas vezes sentado do lado de fora de um McDonald's no The Rock Retail Park em Birkenhead, Inglaterra, avançou o The Sun.



Um sem-abrigo ficou emocionado com a gentileza de uma mulher quedepois de um funcionário do McDonald's

O homem ficou desolado depois de um funcionário do estabelecimento ter despejado dois copos de bebida em cima dele.



uma mulher chamada Beth decidiu começar uma angariação de fundos para ajudá-lo e encontrou-se com ele esta segunda-feira para lhe dar a primeira parcela de dinheiro doado.



"Ficou chocado, não podia estar mais agradecido. Mesmo sendo apenas cerca de 47 euros significava muito para ele", disse Beth, citada pelo jornal britânico. "Abraçou-me, apertou a mão do meu companheiro e da minha filha e depois a voz dele começou a ficar rouca, os olhos a lacrimejar e disse: 'Vou ter de parar, vou começar a chorar".

"Dava para perceber o quanto ele ficou magoado com a atitude dessa pessoa do McDonald's", acrescentou.

A cadeia de fast food teve conhecimento do episódio e revelou que ia "investigar".