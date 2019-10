Sem-abrigo passa de 'invisível' a homem de negócios graças a talento escondido

Um sem-abrigo de Birmingham, em Inglaterra, passou de 'invisível' a um verdadeiro homem de negócios graças a um talento escondido.Durante muito tempo, Kevin World sofreu de depressão e ansiedade após ter ficado sem casa - há cinco anos - na sequência de uma tragédia familiar. No entanto, tudo mudou quando há cerca de um ano começou a desenhar.Desde esse momento, o sem-abrigo já vendeu mais de 200 sacos de algodão em Birmingham, todos eles com desenhos personalizados com o seu humor muito característico.Os sacos são vendidos sem um preço fixo. Kevin pede apenas uma "doação do coração" e, em média, as pessoas acabam por lhe dar cerca de três euros por cada saco.

"Há anos que coloco uma máscara e sorrio, mas há muitas lágrimas por trás desta máscara. Agora o desenho está a ajudar-me a interagir com as pessoas", conta Kevin.



O homem até criou uma marca a que deu o nome de 'The Bag Issue', um trocadilho com o nome da revista 'The Big Issue', vendida por vendedores ambulantes.



A forma como publicitou os seus trabalhos também foi simples: pagou pouco mais do que cinco euros a uma pessoa para se passear naquela área com uma das suas malas e a publicidade resultou.



World afirma que em vez das pessoas lhe darem dinheiro sem que recebam nada em troca, desta forma, recebem um saco personalizado. Em duas a três semanas, o pequeno negócio do sem-abrigo tornou-se um sucesso e há até quem revenda as malas por cerca de 70 euros na Internet, algo que deixa Kevin orgulhoso mas também o faz sentir-se enganado.



O sem-abrigo procura agora, através de uma angariação de fundos, conseguir uma banca para vender o seu trabalho no 'Mercado Alemão' que começa no dia 7 de novembro em Birmingham.