"Em Goianápolis com Jair Bolsonaro", lê-se na descrição de Major Vitor Hugo.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi este sábado a Goianápolis acompanhado pelo ministro da Defesa, pelo líder do PSL na Câmara e pelo ex-ministro da Saúde.À chegada, Bolsonaro causou um ajuntamento, ao qual se apresentou sem máscara. Para além disso, o presidente brasileiro ainda deu a mão a várias das pessoas e tirou fotografias com muitas outras que lhe iam pedindo para tirar selfies.Parte do momento foi registado pelo líder do PSL na Câmara, Major Vítor Hugo e partilhado na rede social do Instagram.