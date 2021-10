Sem par para ir a um casamento? Tinder cria ferramenta para solteiros encontrarem companhia

A aplicação de encontros amorosos Tinder lançou um novo recurso para os solteiros que precisen de companhia para casamentos.Chama-se 'Plus One' (acompanhante) e foi lançado no início de outubro. Permite aos seus utilizadores darem conta de que procuram uma companhia para um casamento ou que estejam dispostos a marcar presença num dia importante.Tendo em conta a quantidade de casamentos que foi adiada durante os últimos quase dois anos, e a retoma que se aproxima destas cerimónias, a empresa pretende dar resposta aos solteirões que precisem de um acompanhante.A ideia causou estranheza online com alguns utilizadores a considerarem que é uma "excelente forma de fazer novas amizades" e outros a considerar "estranho e desesperado".