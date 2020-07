Sem passageiros HI Fly transforma A340 em avião de carga. Veja as imagens

A companhia de aviação portuguesa HI Fly removeu temporariamente os assentos de alguns dos seus aparelhos para criar espaço exta de carga. A medida da transportadora surge depois do aumento da procura de capacidade de carga em aviões – e da redução de passageiros – que a indústria aeronáutica está a viver.O aumento do transporte de material médico, medicamentos e carga geral levou a HI Fly a aumentar a capacidade nomeadamente no seu Airbus A340 que viu aumentar em 250 metros cúbicos (ou 50 toneladas) a capacidade para transportar produtos.A transformação do A340 foi registada num inédito vídeo da companhia.