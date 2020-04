"One World: Together at Home" junta estrelas de todo o mundo em sua casa

A cantora Lady Gaga é a coordenadora do megaconcerto solidário com as vítimas do novo coronavírus, transmitido este fim de semana na internet e televisões, que reúne, entre outros, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Denominado "One World: Together At Home" ("Um Mundo: Juntos em Casa", em português), o megaconcerto decorrerá com o patrocínio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e tem vindo a ser comparado ao famoso Live Aid, de 1985, que reuniu em Wimbledon e Filadélfia dezenas de grupos e cantores, em dois momentos que arrecadaram milhões de dólares para socorrer as vítimas da fome em África.

O evento arranca no sábado, 18 de abril, e será dividido em duas partes, com uma transmissão inicial de seis horas, durante a qual os artistas se apresentarão exclusivamente nas redes sociais.





A partir da meia-noite (hora de Lisboa), começará a segunda parte, um concerto contínuo de mais de duas horas, transmitido nas plataformas globais da internet e em algumas televisões que asseguraram os direitos.



Desta vez, o megaconcerto tem também o objetivo de arrecadar dinheiro para combater a propagação da pandemia e socorrer as vítimas, mas decorrerá em moldes absolutamente diferentes.

Por causa das medidas de confinamento impostas em todos os países, os músicos atuarão em regime intimista, a partir das suas residências ou locais de confinamento, com transmissão alargada nas redes sociais, 'sites' da internet e televisões de todo o mundo.

Mesmo antes de arrancar, o evento já conseguiu a proeza de arrecadar mais de 30 milhões de euros em ajudas, segundo revelaram hoje Lady Gaga e o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Algumas televisões europeias, como a BBC, retransmitirão os espetáculos durante a manhã de domingo.

Da extensa lista de participantes, de diversas gerações e estilos musicais, destacam-se Taylor Swift, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher, Pharrell Williams, Paul McCartney, Alanis Morissette, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, J Balvin, John Legend, Lizzo e Maluma.

Entre os artistas de destaque que participam nas primeiras seis horas de transmissão ao vivo constam os nomes de John Legend, Jennifer Hudson, Sheryl Crow, Luis Fonsi, The Killers, Lang Lang, Lady Antebellum, Charlie Puth, Ben Platt, Hozier, Jack Johnson, Juanes, Maren Morris, Michael Buble, Adam Lambert, Annie Lennox e Common.

Apresentado por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon e Stephen Colbert, o megaconcerto contará ainda com a participação de diversas personalidades do mundo do espetáculo, como Oprah Winfrey, Ellen, Matthew McConaughey e Victoria Beckham.

Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Yahoo e gigantes eletrónicos como a Apple norte-americana e a Amazon ou a Alibaba asiática transmitirão o evento para todos os países.