Semana de trabalho com quatro dias? Na Islândia aconteceu e foi um "sucesso"

Já imaginou se uma semana de trabalho durasse só quatro dias? Na Islândia aconteceu e foi "um sucesso".



Os testes com a semana de trabalho de quatro dias na Islândia revelaram-se num "sucesso esmagador", segundo os investigadores dos estudos, citados pelo The Independent.



Nos testes, que ocorreram entre 2015 e 2019, envolveram mais de 2500 pessoas e os trabalhadores recebiam o mesmo a trabalhar menos horas, isto é, trabalhavam 35 a 36 horas por semana.



Segundo a mesma fonte, o método aumentou a produtividade e o bem-estar.

Os sindicatos islandeses já estão a negociar, coletivamente, salários e condições para a maioria dos funcionários islandeses, uma vez que o resultado foi positivo.

De acordo com The Independent, este modelo será testado também no Reino Unido.