Semana de trabalho de quatro dias é um "sucesso" na Islândia

A Islândia testou a produtividade de 2500 trabalhadores do país numa semana de trabalho de apenas quatro dias, em vez de cinco, e os resultados foram um "sucesso esmagador".

Os investigadores da UK think tank Autonomy e da Association for Sustainable Democracy (Alda) na Islândia disseram que a produtividade dos trabalhadores permaneceu a mesma em alguns casos e melhorou noutros. O estudo revelou que os funcionários sentiram um nível de stress mais baixo e que conseguiram equilibrar melhor a vida profissional e a pessoal. Os investigadores disseram ainda que o estudo revelou que o setor público do país está preparado para semanas mais curtas de trabalho.

A BBC refere que "os testes levaram os sindicatos a renegociar os padrões de trabalho tendo conseguido uma redução na carga horária em 86% da força de trabalho da Islândia mas mantendo o mesmo ordenado".

A Espanha também está a testar uma semana de trabalho de quatro dias para certas empresa, devido à pandemia da Covid-19. A Nova Zelândia está a oferecer a possibilidade dos funcionários reduzirem as horas de trabalho em 20% sem prejuízo no ordenado.