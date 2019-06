Senado brasileiro endurece regras para aposentação dos trabalhadores

O Senado brasileiro aprovou na segunda-feira uma medida provisória de combate a fraudes no sistema de seguros sociais que endurece as regras para aposentação e pensões dos trabalhadores.

A medida, aprovada por 55 votos a favor e 12 contra, foi preparada pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em janeiro deste ano e aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados.

De acordo com o documento final da medida provisória, "o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde (SUS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de outros bancos de informações para a análise de concessão, revisão ou manutenção de benefícios", afirmou o Senado na sua página da internet.