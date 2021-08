Senado do Brasil rejeita pedido de Bolsonaro para afastamento de juiz do Supremo

O presidente do Senado brasileiro rejeitou "por falta de justa causa" o pedido de destituição apresentado pelo Presidente, Jair Bolsonaro, contra o juiz Alexandre de Moraes, determinando ainda o arquivamento do processo.

Em conferência de imprensa na quarta-feira em Brasília (noite em Lisboa), o senador Rodrigo Pacheco declarou que tomou a decisão com base no parecer da Advocacia-Geral do Senado, que entendeu não haver motivos para iniciar o processo de afastamento do magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente do Senado disse esperar que a decisão seja entendida e respeitada "em obediência ao princípio da separação de poderes" e instou a classe política brasileira a superar o conflito institucional que nas últimas semanas tem colocado em confronto Bolsonaro com os poderes legislativo e o judiciário.