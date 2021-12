Senado dos EUA aprova aumento de gastos na Defesa para travar Rússia e China

O Senado dos EUA aprovou esta quarta-feira um aumento no orçamento de Defesa para 2022, refletindo a nova política de Washington de deixar o Afeganistão para trás e concentrar os esforços na China e na Rússia.

A chamada Lei de Autorização de Defesa Nacional, que prevê gastos de 768 mil milhões de dólares (cerca de 680 mil milhões de euros, foi aprovada com 89 votos a favor e 10 contra e, agora, será enviada para a Casa Branca para que o Presidente norte-americano, Joe Biden, a assine e entre em vigor.

O projeto inclui um aumento de 24 mil milhões de dólares (cerca de 21 mil milhões de euros) a mais do que Biden tinha pedido para o Pentágono e representa um crescimento de 5% em relação ao ano anterior -- um aspeto que irritou a ala progressista do Partido Democrata, que queria cortes no orçamento de Defesa após o fim da guerra no Afeganistão.